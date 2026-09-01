Atelier découverte de Médialandes Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Atelier découverte de Médialandes

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Atelier découverte de Médialandes à la médiathèque Le numérique en ligne .

Le saviez-vous ? Votre abonnement à la médiathèque vous ouvre un accès (quasi) illimité à la presse, au cinéma, à la musique et aux livres numériques en quelques clics !

Cet atelier vous guidera pas à pas dans l’utilisation de Medialandes, le service gratuit du Conseil Départemental des Landes. Que vous soyez curieux ou hésitant, lancez-vous !

Tout public Entrée libre Durée libre. .

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

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English : Atelier découverte de Médialandes

L’événement Atelier découverte de Médialandes Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx