Atelier découverte de Médialandes Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque l'Anima · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Atelier découverte de Médialandes
Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Atelier découverte de Médialandes à la médiathèque Le numérique en ligne .
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Tout public Entrée libre Durée libre. .
Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
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English : Atelier découverte de Médialandes
L’événement Atelier découverte de Médialandes Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx
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