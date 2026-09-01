Soirée théâtre Soeurs toi de là Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Soirée théâtre Soeurs toi de là

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le théâtre en herbe vous propose une soirée théâtre avec la pièce Sœurs toi de là , une comédie de Virginie Van Acker.

Philippe est un éternel éconduit et cela désespère ses sœurs qui se mettent en tête de lui donner une leçon de séduction.

En guise de cobaye pour tester leurs méthodes, la voisine du dessus fera très bien l’affaire. Mais, est-ce une si bonne idée ?

Entrée 10 € Gratuit moins de 18 ans

Réservations 06 63 97 59 73 .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 97 59 73

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English : Soirée théâtre Soeurs toi de là

L’événement Soirée théâtre Soeurs toi de là Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx