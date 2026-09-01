Exposition Gardiens et gardiennes du numérique Tous en mission Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Exposition Gardiens et gardiennes du numérique Tous en mission

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 10:00:00

fin : 2026-10-31 18:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Adaptée des ressources de la CNIL par l’équipe d’InfoJeunes, cette exposition d’éducation aux médias et à l’information (EMI) ludique et pédagogique s’adresse aux jeunes de 11 à 30 ans.

Elle offre un excellent support d’Éducation aux Médias et à l’Information pour explorer des thématiques clés décryptage des fake news, protection de la vie privée, prévention des risques du web et lutte contre le cyberharcèlement.

Tout public / Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

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English : Exposition Gardiens et gardiennes du numérique Tous en mission

L’événement Exposition Gardiens et gardiennes du numérique Tous en mission Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx