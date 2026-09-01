Les 25 ans du FC ST-MARTIN DE SEIGNANX Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Les 25 ans du FC ST-MARTIN DE SEIGNANX

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-19

Le FC St-Martin de Seignanx fête son 25ème anniversaire !

À cette occasion, le club de foot organise une soirée exceptionnelle sous les signes de la convivialité, et de l’amitié, le samedi 26 septembre 2026 à la Salle Camiade.

– Dès 18h, apéritif avec buvette ouverte jusqu’à 2h du matin

– À 20h, le Président prendra la parole pour une remise de récompenses

– Dès 21h, repas à table (20€) avec le menu suivant assiette de charcuterie cochon de lait/frites tarte aux abricots café (bouteille de vin 8€)

Le tout musicalement animé par l’expérimenté et fidèle DJ Olive jusqu’à 2h du matin.

Réservez dès à présent votre repas sur HelloAsso (jusqu’au 20 septembre).

Entrée gratuite et ouverte à tous, même celles et ceux sans repas. .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 54 61 20

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English : Les 25 ans du FC ST-MARTIN DE SEIGNANX

L’événement Les 25 ans du FC ST-MARTIN DE SEIGNANX Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx