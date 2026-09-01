Les 25 ans du FC ST-MARTIN DE SEIGNANX Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx
samedi 19 septembre 2026 · Salle Camiade · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Les 25 ans du FC ST-MARTIN DE SEIGNANX
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-19
Le FC St-Martin de Seignanx fête son 25ème anniversaire !
À cette occasion, le club de foot organise une soirée exceptionnelle sous les signes de la convivialité, et de l’amitié, le samedi 26 septembre 2026 à la Salle Camiade.
– Dès 18h, apéritif avec buvette ouverte jusqu’à 2h du matin
– À 20h, le Président prendra la parole pour une remise de récompenses
– Dès 21h, repas à table (20€) avec le menu suivant assiette de charcuterie cochon de lait/frites tarte aux abricots café (bouteille de vin 8€)
Le tout musicalement animé par l’expérimenté et fidèle DJ Olive jusqu’à 2h du matin.
Réservez dès à présent votre repas sur HelloAsso (jusqu’au 20 septembre).
Entrée gratuite et ouverte à tous, même celles et ceux sans repas. .
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 54 61 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 25 ans du FC ST-MARTIN DE SEIGNANX
L’événement Les 25 ans du FC ST-MARTIN DE SEIGNANX Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx
À voir aussi à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes)
- Fête du Rugby Saint-Martin-de-Seignanx 12 septembre 2026
- Atelier découverte de Médialandes Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx 12 septembre 2026
- Atelier je multiplie, tu multiplies… nous bouturons ! Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx 19 septembre 2026
- Soirée théâtre Soeurs toi de là Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx 19 septembre 2026
- Exposition Gardiens et gardiennes du numérique Tous en mission Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx 21 septembre 2026