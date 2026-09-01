Mini-Festival de danse contemporaine Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Mini-Festival de danse contemporaine

Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Le mini festival de danse contemporaine de Saint-Martin de Seignanx est reporté. Les conditions météorologiques ne permettant pas son déroulement dans les meilleures conditions, il est reporté au mois de septembre.

Le Mini-Festival de danse contemporaine prend place à Saint-Martin-de-Seignanx.

Tout au long de l’après-midi, plusieurs compagnies se succéderont pour vous offrir des spectacles de danse contemporaine.

Un atelier sera aussi proposé par MARTA avec 30 min de danse libre et sauvage participative où le public est invité à danser.

RDV le dimanche 27 septembre à partir de 14h30 jusqu’à 18h30 au Parc Maisonnave de Saint-Martin-de-Seignanx.

Au programme

– 14h30 UDA Cie Ninika

– 15H30 NAUFRAGE Cie Pirates Gospel

– 17H00 IKUS Alaia Dantza Taldea

– 18H00 Marta Dance Association Marta

Tout public. Tarifs 10€ / 7€

Repli au mur à gauche si mauvais temps. .

Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 32 39 02

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English : Mini-Festival de danse contemporaine

L’événement Mini-Festival de danse contemporaine Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx