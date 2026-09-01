Conférence sur la mémoire Salle Emile Cros Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Conférence sur la mémoire

Salle Emile Cros 402 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Vous êtes retraité(e) et vous souhaitez en apprendre davantage sur le fonctionnement de votre mémoire tout en découvrant les soutiens auxquels vous avez droit ? Cette rencontre est faite pour vous !

Conférence gratuite ouverte à tous organisée par Agirc-Arrco.

Au programme de cette rencontre

Comprendre et entretenir sa mémoire Animée par la psychologue de l’antenne du Centre de Prévention de Bayonne, cette intervention vous donnera des clés de compréhension et des conseils pratiques au quotidien.

Infos et inscription actionsocialeaquitaineagirc-arrco.fr .

Salle Emile Cros 402 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine actionsocialeaquitaine@agirc-arrco.fr

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English : Conférence sur la mémoire

L’événement Conférence sur la mémoire Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx