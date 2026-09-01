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Conférence sur la mémoire Salle Emile Cros Saint-Martin-de-Seignanx

jeudi 24 septembre 2026 · Salle Emile Cros · Saint-Martin-de-Seignanx

Conférence sur la mémoire Salle Emile Cros Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle Emile Cros
Adresse
402 Rue de Gascogne
Ville
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Département
Landes
Tarif

Saint-Martin-de-Seignanx

Conférence sur la mémoire

Salle Emile Cros 402 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Vous êtes retraité(e) et vous souhaitez en apprendre davantage sur le fonctionnement de votre mémoire tout en découvrant les soutiens auxquels vous avez droit ? Cette rencontre est faite pour vous !
Conférence gratuite ouverte à tous organisée par Agirc-Arrco.

Au programme de cette rencontre
Comprendre et entretenir sa mémoire Animée par la psychologue de l’antenne du Centre de Prévention de Bayonne, cette intervention vous donnera des clés de compréhension et des conseils pratiques au quotidien.

Infos et inscription actionsocialeaquitaineagirc-arrco.fr   .

Salle Emile Cros 402 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine   actionsocialeaquitaine@agirc-arrco.fr

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English : Conférence sur la mémoire

L’événement Conférence sur la mémoire Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx

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