Fête du Rugby Saint-Martin-de-Seignanx
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Fête du Rugby
Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rendez-vous le samedi 12 septembre au Stade Lucien Goni pour une journée placée sous le signe du rugby et de la convivialité .
Au programme
– École de rugby dès 10h
– Petit-déjeuner de 8h30 à 11h
– Matchs de toutes les catégories à partir de 14h
– Repas à 20h30
20 € par adulte | 12 € pour les moins de 12 ans
Réservez dès maintenant via HelloAsso ou par téléphone au 06 87 08 49 69 avant le 5 septembre. .
Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 08 49 69
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English : Fête du Rugby
L’événement Fête du Rugby Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx
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