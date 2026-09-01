Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Fête du Rugby

Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous le samedi 12 septembre au Stade Lucien Goni pour une journée placée sous le signe du rugby et de la convivialité .

Au programme

– École de rugby dès 10h

– Petit-déjeuner de 8h30 à 11h

– Matchs de toutes les catégories à partir de 14h

– Repas à 20h30

20 € par adulte | 12 € pour les moins de 12 ans

Réservez dès maintenant via HelloAsso ou par téléphone au 06 87 08 49 69 avant le 5 septembre. .

Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 08 49 69

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English : Fête du Rugby

L’événement Fête du Rugby Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx