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AGENDA · Plounéour-Ménez

Atelier je suis fatigué(e) mentalement Plounéour-Ménez

samedi 21 novembre 2026 · Plounéour-Ménez

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
1 Rue Jules Ferry
Ville
29410 Plounéour-Ménez
Département
Finistère
Tarif

Plounéour-Ménez

Atelier je suis fatigué(e) mentalement

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 13:30:00
fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Des solutions naturelles pour y remédier.
Un atelier pour découvrir les différents types de fatigue et les solutions naturelles pour y faire face: alimentation, plantes médicinales, oligo-éléments, gemmothérapie, etc…
Mise en pratique   .

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 96 91 

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English :

L’événement Atelier je suis fatigué(e) mentalement Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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