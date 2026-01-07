Informations pratiques

Plounéour-Ménez

Atelier je suis fatigué(e) mentalement

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 13:30:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Des solutions naturelles pour y remédier.

Un atelier pour découvrir les différents types de fatigue et les solutions naturelles pour y faire face: alimentation, plantes médicinales, oligo-éléments, gemmothérapie, etc…

Mise en pratique .

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 96 91

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English :

L’événement Atelier je suis fatigué(e) mentalement Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX