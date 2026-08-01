Atelier Jelly Print PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
samedi 15 août 2026 · PIERREFITTE-NESTALAS · Pierrefitte-Nestalas
Informations pratiques
Pierrefitte-Nestalas
Atelier Jelly Print
PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 11:45:00
Date(s) :
2026-08-15
Avec Catherine Albrech de l’atelier Image’in.
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PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com
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English :
With Catherine Albrech from the Image?in studio.
L’événement Atelier Jelly Print Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65