Atelier Jelly Print PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Informations pratiques

Pierrefitte-Nestalas

Atelier Jelly Print

PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:15:00

Date(s) :

2026-08-15

Avec Catherine Albrech de l’atelier Image’in.

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PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com

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English :

With Catherine Albrech from the Image?in studio.

L’événement Atelier Jelly Print Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65