Atelier-Jeu PHOTO-EXPRESSION, Centre d’art et de rencontres Curioz, Ugine

Atelier-Jeu PHOTO-EXPRESSION Samedi 23 mai, 18h00 Centre d’art et de rencontres Curioz Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Participez à un atelier ludique et créatif autour de la photographie, animé par Margaux Meurisse, photographe et réalisatrice, et ouvert à tous à partir de 7ans.

Des textes mystérieux, inspirés des photographies de l’exposition présentée à CURIOX, deviennent le point de départ d’un défi d’imagination. Sans jamais voir les images originales, les participants sont invités à inventer et mettre en scène leur propre interprétation à l’aide d’indices et d’accessoires.

Lorsque les créations rencontrent enfin les photographies dont elles sont issues, la surprise est au rendez-vous : un moment convivial fait de rires, d’interprétations audacieuses et de regards sensibles sur les images.

Au programme : découverte de la composition, de la mise en scène photographique et des œuvres de l’exposition.

Centre d’art et de rencontres Curioz 54 Rue des Vignes 73 400 UGINE Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://padlet.com/curioxcentredart/curiox-centre-d-art-et-de-rencontres-ugine-q5bu3dmgenmss52a https://www.instagram.com/centre_dart_et_de_rencontres/;https://www.facebook.com/centredartcuriox/;https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/ Dans une ancienne église, témoin de l’architecture béton des années 50 et récemment labellisée Architecture Contemporaine Remarquable, ce lieu dédié aux arts contemporains initie un dialogue entre patrimoine et création. CURIOX, projet singulier ancré dans une ville ouvrière et agricole au pied des montagnes, s’appuie, pour ses expositions et résidences, sur des partenariats avec des institutions régionales et nationales reconnues ainsi qu’avec le tissu associatif local, afin de renouveler le lien entre création artistique et publics. Parking gratuit

Accès en bus Arrêt de bus « Gare routière » à 1min de CURIOX depuis Annecy Ligne Y51

depuis Albertville Ligne 3 / Y51

Participez à un atelier ludique et créatif autour de la photographie, animé par Margaux Meurisse, photographe et réalisatrice, et ouvert à tous à partir de 7ans.

©MargauxMeurisse