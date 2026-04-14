Parcours commenté des photographies en extérieur – François Deladerrière, Centre d’art et de rencontres Curioz, Ugine

Parcours commenté des photographies en extérieur – François Deladerrière Samedi 23 mai, 14h00 Centre d’art et de rencontres Curioz Savoie

Le point de rendez-vous à 14h pour le départ du parcours est le Centre d’art et de rencontres CURIOX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Partez à la découverte du travail du photographe François Deladerrière lors d’un parcours commenté à travers la ville, en sa compagnie.

Rendez-vous devant CURIOX pour une visite guidée du parcours photographique « Ugine, une ruée vers l’acier », présenté en extérieur dans l’espace urbain.

Cette série met en lumière l’histoire industrielle d’Ugine et les liens profonds entre la ville, son territoire et l’acier. Au fil de la promenade, le photographe partage son regard sensible et documentaire sur ce patrimoine, entre mémoire ouvrière, paysages industriels et traces du passé.

Centre d’art et de rencontres Curioz 54 Rue des Vignes 73 400 UGINE Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://padlet.com/curioxcentredart/curiox-centre-d-art-et-de-rencontres-ugine-q5bu3dmgenmss52a https://www.instagram.com/centre_dart_et_de_rencontres/;https://www.facebook.com/centredartcuriox/;https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/ Dans une ancienne église, témoin de l’architecture béton des années 50 et récemment labellisée Architecture Contemporaine Remarquable, ce lieu dédié aux arts contemporains initie un dialogue entre patrimoine et création. CURIOX, projet singulier ancré dans une ville ouvrière et agricole au pied des montagnes, s’appuie, pour ses expositions et résidences, sur des partenariats avec des institutions régionales et nationales reconnues ainsi qu’avec le tissu associatif local, afin de renouveler le lien entre création artistique et publics. Parking gratuit

Accès en bus Arrêt de bus « Gare routière » à 1min de CURIOX depuis Annecy Ligne Y51

depuis Albertville Ligne 3 / Y51

Partez à la découverte du travail du photographe François Deladerrière lors d’un parcours commenté à travers la ville, en sa compagnie.

©MarieBondy