Nocturne de l’exposition « L’année de l’avalanche » – François Deladerrière, Centre d’art et de rencontres Curioz, Ugine

Nocturne de l’exposition « L’année de l’avalanche » – François Deladerrière Samedi 23 mai, 18h00 Centre d’art et de rencontres Curioz Savoie

gratuit – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, l’exposition photographique « L’année de l’avalanche » de François Deladerrière est exceptionnellement accessible en nocturne.

Profitez de cette ouverture prolongée pour découvrir l’exposition librement et parcourir les photographies à votre rythme en fin de journée.

Centre d’art et de rencontres Curioz 54 Rue des Vignes 73 400 UGINE Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://padlet.com/curioxcentredart/curiox-centre-d-art-et-de-rencontres-ugine-q5bu3dmgenmss52a https://www.instagram.com/centre_dart_et_de_rencontres/;https://www.facebook.com/centredartcuriox/;https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/ Dans une ancienne église, témoin de l’architecture béton des années 50 et récemment labellisée Architecture Contemporaine Remarquable, ce lieu dédié aux arts contemporains initie un dialogue entre patrimoine et création. CURIOX, projet singulier ancré dans une ville ouvrière et agricole au pied des montagnes, s’appuie, pour ses expositions et résidences, sur des partenariats avec des institutions régionales et nationales reconnues ainsi qu’avec le tissu associatif local, afin de renouveler le lien entre création artistique et publics. Parking gratuit

Accès en bus Arrêt de bus « Gare routière » à 1min de CURIOX depuis Annecy Ligne Y51

depuis Albertville Ligne 3 / Y51

À l’occasion de la Nuit des Musées, l’exposition photographique « L’année de l’avalanche » de François Deladerrière est exceptionnellement accessible en nocturne.

©MarieBondy