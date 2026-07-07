Atelier jeune photographe Paysage bleu cyanotype rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier jeune photographe Paysage bleu cyanotype

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Après une présentation des origines de la photographie, les enfants composent un paysage de la Belle Époque ou des années 1950 avec la technique du cyanotype. Il en résulte des images originales d’un bleu caractéristique !

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a presentation on the origins of photography, the children create a landscape from the Belle Époque or the 1950s using the cyanotype technique. The result is a series of original images with a distinctive blue hue!

L’événement Atelier jeune photographe Paysage bleu cyanotype Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan