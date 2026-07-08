Jazz Transat Green Project Matador Théâtre de Verdure Royan
mardi 18 août 2026 · Théâtre de Verdure · Royan
Informations pratiques
Royan
Jazz Transat Green Project Matador
Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
En avant l’aventure ! Pour un concert détonant avec ces mercenaires du jazz que l’on trouve dans de nombreuses formations. Ce soir, ils partent sur les traces du légendaire guitariste Grant Green.
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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
Let the adventure begin! Get ready for a stunning concert with these jazz mercenaries, who can be found in numerous bands. Tonight, they’re following in the footsteps of the legendary guitarist Grant Green.
L’événement Jazz Transat Green Project Matador Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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