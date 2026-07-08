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AGENDA · Royan

Jazz Transat Green Project Matador Théâtre de Verdure Royan

mardi 18 août 2026 · Théâtre de Verdure · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
Parc de Royan
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Jazz Transat Green Project Matador

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

En avant l’aventure ! Pour un concert détonant avec ces mercenaires du jazz que l’on trouve dans de nombreuses formations. Ce soir, ils partent sur les traces du légendaire guitariste Grant Green.
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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45  bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

Let the adventure begin! Get ready for a stunning concert with these jazz mercenaries, who can be found in numerous bands. Tonight, they’re following in the footsteps of the legendary guitarist Grant Green.

L’événement Jazz Transat Green Project Matador Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan

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