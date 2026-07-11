Beach volley Tournée des Plages 2026 Royan
samedi 8 août 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Beach volley Tournée des Plages 2026
plage de de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-20 21:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-20
Tournois beach-volley (3×3) accessibles à tous débutants ou confirmés, touristes ou locaux. Chaque matin de tournois, nous proposerons également des initiations gratuites pour tous.
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plage de de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tdp.beach@gmail.com
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English :
Beach volleyball tournaments (3×3) open to all: beginners or experienced, tourists or locals. On each tournament morning, we’ll also be offering free initiations for all.
L’événement Beach volley Tournée des Plages 2026 Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan
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