Jazz Transat Akagera Traverse Théâtre de Verdure Royan

Informations pratiques

Royan

Jazz Transat Akagera Traverse

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Fort de son instrumentation atypique, le trio Akagera propose un univers sonore unique, singulier et envoûtant dans lequel les genres s’entrelacent. Un jazz ouvert sur le monde, aux orchestrations totalement nouvelles.

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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

With its unconventional instrumentation, the Akagera Trio offers a unique, distinctive, and captivating soundscape in which genres intertwine. It’s a form of jazz that embraces the world, featuring entirely new orchestrations.

L’événement Jazz Transat Akagera Traverse Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan