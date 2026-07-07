Jazz Transat Akagera Traverse Théâtre de Verdure Royan
mardi 4 août 2026 · Théâtre de Verdure · Royan
Informations pratiques
Royan
Jazz Transat Akagera Traverse
Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Fort de son instrumentation atypique, le trio Akagera propose un univers sonore unique, singulier et envoûtant dans lequel les genres s’entrelacent. Un jazz ouvert sur le monde, aux orchestrations totalement nouvelles.
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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
With its unconventional instrumentation, the Akagera Trio offers a unique, distinctive, and captivating soundscape in which genres intertwine. It’s a form of jazz that embraces the world, featuring entirely new orchestrations.
L’événement Jazz Transat Akagera Traverse Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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