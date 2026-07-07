Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Guéthary av Émile Zola Royan

Informations pratiques

Royan

Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Guéthary

av Émile Zola Fronton du Parc Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

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av Émile Zola Fronton du Parc Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 56 57 roc.pelote.basque@gmail.com

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English :

L’événement Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Guéthary Royan a été mis à jour le 2026-07-02 par Mairie de Royan