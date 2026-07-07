AGENDA · Royan
Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Guéthary av Émile Zola Royan
samedi 1 août 2026 · av Émile Zola · Royan
Informations pratiques
Royan
Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Guéthary
av Émile Zola Fronton du Parc Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
.
av Émile Zola Fronton du Parc Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 56 57 roc.pelote.basque@gmail.com
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English :
L’événement Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Guéthary Royan a été mis à jour le 2026-07-02 par Mairie de Royan
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