Stage de gravure adultes Atelier des Arts Plastiques Royan
samedi 1 août 2026 · Atelier des Arts Plastiques · Royan
Informations pratiques
Royan
Stage de gravure adultes
Atelier des Arts Plastiques 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le temps d’une journée, initiez-vous à la gravure et réalisez votre propre estampe. Découvrez les différentes étapes de création dessin, gravure, encrage et impression –
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Atelier des Arts Plastiques 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 69 06 95 krodrigues@live.fr
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English :
Spend a day learning the basics of printmaking and create your own print. Discover the different stages of the creative process—drawing, engraving, inking, and printing—
L’événement Stage de gravure adultes Royan a été mis à jour le 2026-07-02 par Mairie de Royan
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