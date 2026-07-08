Stage de gravure adultes Atelier des Arts Plastiques Royan

Informations pratiques

Royan

Stage de gravure adultes

Atelier des Arts Plastiques 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le temps d’une journée, initiez-vous à la gravure et réalisez votre propre estampe. Découvrez les différentes étapes de création dessin, gravure, encrage et impression –

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Atelier des Arts Plastiques 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 69 06 95 krodrigues@live.fr

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English :

Spend a day learning the basics of printmaking and create your own print. Discover the different stages of the creative process—drawing, engraving, inking, and printing—

L’événement Stage de gravure adultes Royan a été mis à jour le 2026-07-02 par Mairie de Royan