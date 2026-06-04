Atelier famille jeune bâtisseur Monuments de sable rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Royan

Atelier famille jeune bâtisseur Monuments de sable

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

gratuit pour le parent accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Les passionnés d’architecture investissent la plage de Foncillon pour laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité. À l’aide des traditionnels pelles et seaux, venez construire en famille des monuments de sable !

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Architecture enthusiasts take to the beach at Foncillon to let their imagination and creativity run wild. Using traditional shovels and buckets, come and build sand monuments with your family!

L’événement Atelier famille jeune bâtisseur Monuments de sable Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan