Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan

Royan

Les Mardis Ciné-Courts au Palais

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Face à l’océan, on s’installe pour une parenthèse animée, portée par le souffle marin et des échappées imaginaires. Une programmation à partager, petits et grands réunis, où l’on se laisse porter par des histoires aussi touchantes que surprenantes

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

Facing the ocean, we settle in for a lively interlude, carried by the sea breeze and imaginary escapes. A program to share with young and old alike, where we let ourselves be carried away by stories as touching as they are surprising

L’événement Les Mardis Ciné-Courts au Palais Royan a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique