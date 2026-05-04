Un Violon sur le Sable Royan
Un Violon sur le Sable Royan jeudi 23 juillet 2026.
Royan
Un Violon sur le Sable
Plage de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
gratuit sur la plage payant en tribune
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-23
Le festival Un Violon sur le Sable propose 3 grands concerts sur la plage de Royan les 25, 28 et 31 juillet 2026. Chaque soir, l’orchestre symphonique du festival, accompagne 5 à 6 solistes comme la soprano Pretty Yende, le ténor Cyrille Dubois…
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Plage de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 27 87 info@violonsurlesable.com
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English :
The Un Violon sur le Sable festival offers 3 major concerts on Royan beach on July 25, 28 and 31, 2026. Each evening, the festival?s symphony orchestra accompanies 5 or 6 soloists, including soprano Pretty Yende, tenor Cyrille Dubois…
L’événement Un Violon sur le Sable Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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