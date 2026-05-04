Royan

Un Violon sur le Sable

Plage de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

gratuit sur la plage payant en tribune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-23

Le festival Un Violon sur le Sable propose 3 grands concerts sur la plage de Royan les 25, 28 et 31 juillet 2026. Chaque soir, l’orchestre symphonique du festival, accompagne 5 à 6 solistes comme la soprano Pretty Yende, le ténor Cyrille Dubois…

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Plage de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 27 87 info@violonsurlesable.com

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English :

The Un Violon sur le Sable festival offers 3 major concerts on Royan beach on July 25, 28 and 31, 2026. Each evening, the festival?s symphony orchestra accompanies 5 or 6 soloists, including soprano Pretty Yende, tenor Cyrille Dubois…

L’événement Un Violon sur le Sable Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique