Atelier Réalise ta carte à secouer Musée Royan

Royan

Atelier Réalise ta carte à secouer

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Après avoir découvert l’exposition Lartigue En villégiature , les enfants réalisent, à partir d’une photographie, leur carte à secouer.

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

After discovering the Lartigue En villégiature exhibition, children create their own shaking card from a photograph.

L’événement Atelier Réalise ta carte à secouer Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan