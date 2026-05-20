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Atelier Réalise ta carte à secouer Musée Royan

Atelier Réalise ta carte à secouer Musée Royan mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Musée

Adresse : 31 avenue de Paris

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 7 7 7

Royan

Atelier Réalise ta carte à secouer

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Après avoir découvert l’exposition Lartigue En villégiature , les enfants réalisent, à partir d’une photographie, leur carte à secouer.
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

After discovering the Lartigue En villégiature exhibition, children create their own shaking card from a photograph.

L’événement Atelier Réalise ta carte à secouer Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan

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