Un Violon sur la Ville Rencontre au Palais Le Palais Royan
Un Violon sur la Ville Rencontre au Palais Le Palais Royan dimanche 26 juillet 2026.
Royan
Un Violon sur la Ville Rencontre au Palais
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-26 2026-07-29 2026-08-01
Rendez-vous au Palais Royan Événements pour rencontrer l’un des artistes qui vous aura ému la veille sur la grande scène d’Un Violon sur le Sable.
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Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 27 87
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English :
Come to Palais Royan Événements to meet one of the artists who will have moved you the day before on the main stage of Un Violon sur le Sable.
L’événement Un Violon sur la Ville Rencontre au Palais Royan a été mis à jour le 2026-05-20 par Royan Atlantique
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