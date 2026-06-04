Atelier jeune peintre Découverte des couleurs CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
Atelier jeune peintre Découverte des couleurs CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan lundi 27 juillet 2026.
Royan
Atelier jeune peintre Découverte des couleurs
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Après une découverte du cercle chromatique, les enfants observent, touchent et mélangent les couleurs sans se salir les doigts avant de composer une fresque collective.
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CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
After discovering the color wheel, children observe, touch and mix colors without getting their fingers dirty, before creating a collective fresco.
L’événement Atelier jeune peintre Découverte des couleurs Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan
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