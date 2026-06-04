Atelier jeune peintre Découverte des couleurs CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Royan

Atelier jeune peintre Découverte des couleurs

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Après une découverte du cercle chromatique, les enfants observent, touchent et mélangent les couleurs sans se salir les doigts avant de composer une fresque collective.

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After discovering the color wheel, children observe, touch and mix colors without getting their fingers dirty, before creating a collective fresco.

L’événement Atelier jeune peintre Découverte des couleurs Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan