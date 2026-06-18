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Rencontre avec nos invités-surprises Royan

Rencontre avec nos invités-surprises Royan jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Espalande Kerimel de Kerveno

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Royan

Rencontre avec nos invités-surprises

Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Plongez dans un univers féerique où vos rêves d’enfant prennent vie. Rencontrez les héros emblématiques qui ont bercé votre jeunesse et partagez un moment magique en leur compagnie.
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Espalande Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56  pole-animation@mairie-royan.fr

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English :

Immerse yourself in a magical world where your childhood dreams come to life. Meet the emblematic heroes who cradled your youth and share a magical moment in their company.

L’événement Rencontre avec nos invités-surprises Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan

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