Rencontre avec nos invités-surprises Royan
Rencontre avec nos invités-surprises Royan jeudi 30 juillet 2026.
Royan
Rencontre avec nos invités-surprises
Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Plongez dans un univers féerique où vos rêves d’enfant prennent vie. Rencontrez les héros emblématiques qui ont bercé votre jeunesse et partagez un moment magique en leur compagnie.
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Espalande Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr
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English :
Immerse yourself in a magical world where your childhood dreams come to life. Meet the emblematic heroes who cradled your youth and share a magical moment in their company.
L’événement Rencontre avec nos invités-surprises Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan
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