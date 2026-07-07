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AGENDA · Royan

Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux Hobbies et compagnie Royan

lundi 3 août 2026 · Hobbies et compagnie · Royan

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Hobbies et compagnie
Adresse
46 av des Tilleuls
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 par heure

Royan

Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Venez profiter d’un moment créatif à l’atelier autour de la mosaïque, de l’aquarelle, de la céramique ou de la création de bijoux.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07  contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

Come enjoy a creative experience at the workshop, where you can explore mosaics, watercolor painting, ceramics, or jewelry making.

L’événement Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan

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