Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux Hobbies et compagnie Royan
lundi 3 août 2026 · Hobbies et compagnie · Royan
Informations pratiques
Royan
Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
par heure
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Venez profiter d’un moment créatif à l’atelier autour de la mosaïque, de l’aquarelle, de la céramique ou de la création de bijoux.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
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English :
Come enjoy a creative experience at the workshop, where you can explore mosaics, watercolor painting, ceramics, or jewelry making.
L’événement Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan
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