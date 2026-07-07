Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux Hobbies et compagnie Royan

Informations pratiques

Royan

Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Venez profiter d’un moment créatif à l’atelier autour de la mosaïque, de l’aquarelle, de la céramique ou de la création de bijoux.

.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a creative experience at the workshop, where you can explore mosaics, watercolor painting, ceramics, or jewelry making.

L’événement Ateliers créatifs mosaïque aquarelle céramique bijoux Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan