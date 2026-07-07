Informations pratiques

Royan

Concert Allan & Samantha

Kiosque de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Plongez dans un univers musical chic et chaleureux aux sonorités pop, soul et blues.

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Kiosque de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 41 30 asso.gen.pontaillac@orange.fr

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English :

Immerse yourself in a chic and welcoming musical world filled with pop, soul, and blues sounds.

L’événement Concert Allan & Samantha Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan