AGENDA · Royan
Concert Allan & Samantha Royan
samedi 1 août 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert Allan & Samantha
Kiosque de Pontaillac Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Plongez dans un univers musical chic et chaleureux aux sonorités pop, soul et blues.
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Kiosque de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 41 30 asso.gen.pontaillac@orange.fr
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English :
Immerse yourself in a chic and welcoming musical world filled with pop, soul, and blues sounds.
L’événement Concert Allan & Samantha Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan
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