Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan mardi 4 août 2026.

Royan

Les Mardis Ciné-Courts au Palais

Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 21:40:00

Date(s) :

2026-08-04

Entre élégance burlesque et liberté insolente, on redécouvre le génie de Charlie Chaplin et son regard profondément humain.

.

Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between burlesque elegance and insolent freedom, we rediscover the genius of Charlie Chaplin and his profoundly human vision.

L’événement Les Mardis Ciné-Courts au Palais Royan a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique