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AGENDA · Royan

Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue ! Médiathèque Royan

mercredi 5 août 2026 · Médiathèque · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
1 rue de Foncillon
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue !

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Apprends à dessiner les animaux rigolos de la série Nonolulu (Auzou BD), accompagné de l’illustrateur Loïc Méhée.
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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10  mediatheque@mairie-royan.fr

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English :

Learn how to draw the funny animals from the Nonolulu series (Auzou BD), with the help of illustrator Loïc Méhé.

L’événement Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue ! Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan

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