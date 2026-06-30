Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue ! Médiathèque Royan
mercredi 5 août 2026 · Médiathèque · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue !
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Apprends à dessiner les animaux rigolos de la série Nonolulu (Auzou BD), accompagné de l’illustrateur Loïc Méhée.
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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
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English :
Learn how to draw the funny animals from the Nonolulu series (Auzou BD), with the help of illustrator Loïc Méhé.
L’événement Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue ! Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan
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