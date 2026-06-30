Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue ! Médiathèque Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue !

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Apprends à dessiner les animaux rigolos de la série Nonolulu (Auzou BD), accompagné de l’illustrateur Loïc Méhée.

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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

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English :

Learn how to draw the funny animals from the Nonolulu series (Auzou BD), with the help of illustrator Loïc Méhé.

L’événement Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue ! Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan