Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

mercredi 5 août 2026 · CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès · Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

À partir d’une sélection de cartes postales, les enfants réalisent un paysage de bord de mer en s’initiant à l’utilisation des pastels à l’huile !

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CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

%C0Using a selection of postcards, the children create a seaside landscape while learning how to use oil pastels!

L’événement Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan