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AGENDA · Royan

Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

mercredi 5 août 2026 · CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès
Adresse
42 av des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
4.6 4.6 4.6

Royan

Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

À partir d’une sélection de cartes postales, les enfants réalisent un paysage de bord de mer en s’initiant à l’utilisation des pastels à l’huile !
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CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0Using a selection of postcards, the children create a seaside landscape while learning how to use oil pastels!

L’événement Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan

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