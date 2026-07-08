Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
mercredi 5 août 2026 · CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
À partir d’une sélection de cartes postales, les enfants réalisent un paysage de bord de mer en s’initiant à l’utilisation des pastels à l’huile !
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CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
%C0Using a selection of postcards, the children create a seaside landscape while learning how to use oil pastels!
L’événement Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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