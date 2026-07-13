Atelier jeune ingénieur Phares du Pays Royannais CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier jeune ingénieur Phares du Pays Royannais

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Au cours des siècles précédents, près d’une dizaine de phares et d’amers furent édifiés dans le Pays Royannais. Les enfants sont invités à les redécouvrir puis à concevoir la maquette de l’un d’eux à partir de matériaux de récupération.

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over the past few centuries, nearly a dozen lighthouses and navigation marks were built in the Royan region. Children are invited to rediscover them and then design a model of one of them using recycled materials.

L’événement Atelier jeune ingénieur Phares du Pays Royannais Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan