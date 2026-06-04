Concert dansant Melting Pot Salsa Le Palais Royan Événements Royan
Concert dansant Melting Pot Salsa Le Palais Royan Événements Royan samedi 8 août 2026.
Royan
Concert dansant Melting Pot Salsa
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Après plus de 30 ans d’existence et plusieurs centaines de concerts, l’orchestre Melting Pot vous propose son Show Tropical Salsa, Chachacha, Merengue, Cumbia, Mambo et Bachata…
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After more than 30 years of existence and several hundred concerts, the Melting Pot orchestra offers you its Tropical Show : Salsa, Chachacha, Merengue, Cumbia, Mambo and Bachata?
L’événement Concert dansant Melting Pot Salsa Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Conférence La dénutrition, un défi à relever ensemble IFR Royan 4 juin 2026
- Lecture de paysage sur le marais de Pousseau RDV face à la COVED-PAPREC Royan 5 juin 2026
- Concert Royan Océan Gospel Temple de Royan Royan 5 juin 2026
- Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1 Place de la gare Royan 5 juin 2026
- Spectacle Le temps ne fait rien à l’affaire Centre Socioculturel Royan 5 juin 2026