Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert dansant Melting Pot Salsa Le Palais Royan Événements Royan

Concert dansant Melting Pot Salsa Le Palais Royan Événements Royan samedi 8 août 2026.

Lieu : Le Palais Royan Événements

Adresse : 42 avenue des Congrès

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Royan

Concert dansant Melting Pot Salsa

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Après plus de 30 ans d’existence et plusieurs centaines de concerts, l’orchestre Melting Pot vous propose son Show Tropical Salsa, Chachacha, Merengue, Cumbia, Mambo et Bachata…
  .

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After more than 30 years of existence and several hundred concerts, the Melting Pot orchestra offers you its Tropical Show : Salsa, Chachacha, Merengue, Cumbia, Mambo and Bachata?

L’événement Concert dansant Melting Pot Salsa Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Royan Atlantique

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)