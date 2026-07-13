Informations pratiques

Royan

Concert Emma

Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Emma incarne une nouvelle génération d’artistes à la pop sincère, révélée dans la Star Academy, dont elle a fait la tournée 2025.

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Espalande Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr

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English :

Emma represents a new generation of authentic pop artists who rose to fame on *Star Academy*, where she performed on the 2025 tour.

L’événement Concert Emma Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan