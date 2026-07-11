Concert classique Église Notre-Dame Royan

Informations pratiques

Royan

Concert classique

Église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Ce concert exceptionnel met à l’honneur des œuvres incontournables du répertoire classique :

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Église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65

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English :

This exceptional concert showcases the must-hear works of the classical repertoire:

L’événement Concert classique Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan