Concert classique Église Notre-Dame Royan
mardi 11 août 2026 · Église Notre-Dame · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert classique
Église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Ce concert exceptionnel met à l’honneur des œuvres incontournables du répertoire classique :
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Église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65
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English :
This exceptional concert showcases the must-hear works of the classical repertoire:
L’événement Concert classique Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan
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