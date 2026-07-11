UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Concert classique Église Notre-Dame Royan

mardi 11 août 2026 · Église Notre-Dame · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
1 rue de Foncillon
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Royan

Concert classique

Église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Ce concert exceptionnel met à l’honneur des œuvres incontournables du répertoire classique :
  .

Église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exceptional concert showcases the must-hear works of the classical repertoire:

L’événement Concert classique Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)