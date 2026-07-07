L’apéro peinture sur toile Hobbies et compagnie Royan

Informations pratiques

Royan

L’apéro peinture sur toile

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Et si vos jeudis prenaient des airs de soirée détente et couleurs?

L’apéro peinture débarque chez Hobbies et compagnie !

.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about turning your Thursdays into an evening of relaxation and color?

Hobbies et compagnie is now offering a painting aperitif!

L’événement L’apéro peinture sur toile Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan