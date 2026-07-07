L’apéro peinture sur toile Hobbies et compagnie Royan
jeudi 6 août 2026 · Hobbies et compagnie · Royan
Informations pratiques
Royan
L’apéro peinture sur toile
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-27 20:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Et si vos jeudis prenaient des airs de soirée détente et couleurs?
L’apéro peinture débarque chez Hobbies et compagnie !
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
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English :
How about turning your Thursdays into an evening of relaxation and color?
Hobbies et compagnie is now offering a painting aperitif!
L’événement L’apéro peinture sur toile Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan
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