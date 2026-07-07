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AGENDA · Royan

L’apéro peinture sur toile Hobbies et compagnie Royan

jeudi 6 août 2026 · Hobbies et compagnie · Royan

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Hobbies et compagnie
Adresse
46 av des Tilleuls
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
35 35 35

Royan

L’apéro peinture sur toile

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Et si vos jeudis prenaient des airs de soirée détente et couleurs?
L’apéro peinture débarque chez Hobbies et compagnie !
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07  contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

How about turning your Thursdays into an evening of relaxation and color?
Hobbies et compagnie is now offering a painting aperitif!

L’événement L’apéro peinture sur toile Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan

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