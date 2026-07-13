Informations pratiques

Royan

Déambulation avec Nag Océan

Front de Mer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

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Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr

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English :

L’événement Déambulation avec Nag Océan Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan