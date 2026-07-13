AGENDA · Royan
Déambulation avec Nag Océan Royan
vendredi 7 août 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Déambulation avec Nag Océan
Front de Mer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
.
Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr
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English :
L’événement Déambulation avec Nag Océan Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan
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