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AGENDA · Royan

Déambulation avec Nag Océan Royan

vendredi 7 août 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Front de Mer
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Déambulation avec Nag Océan

Front de Mer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

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Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56  pole-animation@mairie-royan.fr

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English :

L’événement Déambulation avec Nag Océan Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan

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