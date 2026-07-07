UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Ciné Transat La crise Théâtre de Verdure Royan

vendredi 7 août 2026 · Théâtre de Verdure · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
Parc de Royan
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Ciné Transat La crise

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Patrick Timsit et Zabou Breitman.
Une comédie jubilatoire aux dialogues à la fois vifs et truculents. À voir ou à revoir… !
  .

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45  bravo.culture@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Directed by Coline Serreau, starring Vincent Lindon, Patrick Timsit, and Zabou Breitman.
A delightful comedy with dialogue that’s both lively and colorful. %C0 A must-see—or a must-rewatch…!

L’événement Ciné Transat La crise Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)