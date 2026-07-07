Ciné Transat La crise Théâtre de Verdure Royan

Informations pratiques

Royan

Ciné Transat La crise

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Patrick Timsit et Zabou Breitman.

Une comédie jubilatoire aux dialogues à la fois vifs et truculents. À voir ou à revoir… !

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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

Directed by Coline Serreau, starring Vincent Lindon, Patrick Timsit, and Zabou Breitman.

A delightful comedy with dialogue that’s both lively and colorful. %C0 A must-see—or a must-rewatch…!

L’événement Ciné Transat La crise Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan