Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan mardi 18 août 2026.

Royan

Les Mardis Ciné-Courts au Palais

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18 21:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Entre quiproquos, maladresses et situations qui dérapent joyeusement, on plonge dans une série de récits aussi décalés que savoureux.

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

Between misunderstandings, clumsiness and situations that get out of hand, we plunge into a series of stories that are as offbeat as they are delicious.

L’événement Les Mardis Ciné-Courts au Palais Royan a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique