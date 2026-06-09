Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan
Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan mardi 18 août 2026.
Royan
Les Mardis Ciné-Courts au Palais
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18 21:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Entre quiproquos, maladresses et situations qui dérapent joyeusement, on plonge dans une série de récits aussi décalés que savoureux.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
Between misunderstandings, clumsiness and situations that get out of hand, we plunge into a series of stories that are as offbeat as they are delicious.
L’événement Les Mardis Ciné-Courts au Palais Royan a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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