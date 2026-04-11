Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz
Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz samedi 30 mai 2026.
Metz
Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora
L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Chouette ! Une heure et demie sans les parents pour discuter jeux, films, lectures et activités manuelles.
Sur inscription, à partir de 7 ans.Enfants
0 .
L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Great! An hour and a half without parents to discuss games, films, reading and crafts.
Registration required, ages 7 and up.
L’événement Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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