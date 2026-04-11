Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz

Metz

Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Chouette ! Une heure et demie sans les parents pour discuter jeux, films, lectures et activités manuelles.

Sur inscription, à partir de 7 ans.Enfants

0 .

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Great! An hour and a half without parents to discuss games, films, reading and crafts.

Registration required, ages 7 and up.

L’événement Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ