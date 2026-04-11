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Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz

Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz samedi 30 mai 2026.

Lieu : L'Agora médiathèque-centre social

Adresse : 4 Rue Théodore de Gargan

Ville : 57050 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Chouette ! Une heure et demie sans les parents pour discuter jeux, films, lectures et activités manuelles.

Sur inscription, à partir de 7 ans.Enfants
0  .

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Great! An hour and a half without parents to discuss games, films, reading and crafts.

Registration required, ages 7 and up.

L’événement Atelier jeune public Blabla Club à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ

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