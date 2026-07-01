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Atelier jeune public Ferme du Parcot Échourgnac

mercredi 22 juillet 2026 · Ferme du Parcot · Échourgnac

Atelier jeune public Ferme du Parcot Échourgnac

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Ferme du Parcot
Adresse
Chemin Abel Guionneau
Ville
24410 Échourgnac
Département
Dordogne
Tarif

Échourgnac

Atelier jeune public

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier jeune public –15h-17h. Laisse ton empreinte. Pour les 5-12 ans. Sur inscription. 5€/enf. Ferme du Parcot 05 53 81 99 28   .

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 

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English : Atelier jeune public

L’événement Atelier jeune public Échourgnac a été mis à jour le 2026-07-16 par Vallée de l’Isle en Périgord

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