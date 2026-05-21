Eté actif Zoom sur les pollinisateurs Ferme du Parcot Échourgnac
Eté actif Zoom sur les pollinisateurs Ferme du Parcot Échourgnac mardi 21 juillet 2026.
Échourgnac
Eté actif Zoom sur les pollinisateurs
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Eté Actif Zoom sur les pollinisateurs- 10h30-12h. Devenez entomologiste d’un jour et partez à la découverte des insectes pollinisateurs. Activité familiale. RDV à la Ferme du Parcot-Gratuit. Sur réservation.
Office de Tourisme 05 53 82 23 77 .
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77
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English : Eté actif Zoom sur les pollinisateurs
L’événement Eté actif Zoom sur les pollinisateurs Échourgnac a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord