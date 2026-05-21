Eté actif Zoom sur les pollinisateurs Ferme du Parcot Échourgnac

Échourgnac

Eté actif Zoom sur les pollinisateurs

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Eté Actif Zoom sur les pollinisateurs- 10h30-12h. Devenez entomologiste d’un jour et partez à la découverte des insectes pollinisateurs. Activité familiale. RDV à la Ferme du Parcot-Gratuit. Sur réservation.

Office de Tourisme 05 53 82 23 77 .

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77

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English : Eté actif Zoom sur les pollinisateurs

L’événement Eté actif Zoom sur les pollinisateurs Échourgnac a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord