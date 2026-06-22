UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers pains d’épices Le Parcot Échourgnac

Ateliers pains d’épices Le Parcot Échourgnac

Ateliers pains d’épices Le Parcot Échourgnac samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Le Parcot
Adresse
Ferme du Parcot
Ville
24410 Échourgnac
Département
Dordogne
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Échourgnac

Ateliers pains d’épices

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Atelier pain d’épices, puis cuisson au four à bois, ventres des pains au profit de l’association La Double en Périgord à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28   .

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28  leparcot@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers pains d’épices

L’événement Ateliers pains d’épices Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-22 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Échourgnac (Dordogne)