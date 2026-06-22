Ateliers pains d’épices Le Parcot Échourgnac
Ateliers pains d’épices Le Parcot Échourgnac samedi 25 juillet 2026.
Échourgnac
Ateliers pains d’épices
Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Atelier pain d’épices, puis cuisson au four à bois, ventres des pains au profit de l’association La Double en Périgord à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .
Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com
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English : Ateliers pains d’épices
L’événement Ateliers pains d’épices Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-22 par Vallée de l’Isle en Périgord
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