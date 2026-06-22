Ateliers pains d’épices Le Parcot Échourgnac

Échourgnac

Ateliers pains d’épices

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Atelier pain d’épices, puis cuisson au four à bois, ventres des pains au profit de l’association La Double en Périgord à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers pains d’épices

L’événement Ateliers pains d’épices Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-22 par Vallée de l’Isle en Périgord