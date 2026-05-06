Informations pratiques

Langres

Atelier Jeune Public Fabrique ton petit carnet Petit naturaliste

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Tout public

Fabrique ton petit carnet

La Maison des Lumières Denis Diderot expose de nombreux livres dont la célèbre Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Sa reliure en cuir décorée à la feuille d’or montre l’excellence du savoir-faire des relieurs de l’époque .Après une présentation en salle, les jeunes participants réaliseront un petit carnet grâce la reliure en accordéon.

Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30

Petit naturaliste

Le médiateur parle avec les enfants d’histoire naturelle en leur montrant une vitrine d’oiseaux naturalisés et des planches de l’Encyclopédie illustrées de plantes. En atelier, chacun réalise une ou des empreintes de fossiles.

Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15

Réservation obligatoire .

Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Atelier Jeune Public Fabrique ton petit carnet Petit naturaliste Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres