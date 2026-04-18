Atelier jeune public Oiseau aux motifs traditionnels de la porcelaine Médiathèque du Phénix Metz

Metz

Atelier jeune public Oiseau aux motifs traditionnels de la porcelaine

Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les enfants apprennent à se dessiner sur le dos d’un oiseau imaginaire décoré de motifs de porcelaine et volant vers des contrées lointaines, dans cet atelier animé par Claire Caillebotte, illustratrice, autrice, harpiste et conteuse. Cet atelier suit le spectacle musical Porcelaine, interprété par l’artiste.

Pour les enfants de 4 à 6 ans.Enfants

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Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Children learn to draw themselves on the back of an imaginary bird decorated with porcelain motifs and flying to faraway lands, in this workshop led by Claire Caillebotte, illustrator, author, harpist and storyteller. This workshop follows the musical Porcelaine, performed by the artist.

For children aged 4 to 6.

L’événement Atelier jeune public Oiseau aux motifs traditionnels de la porcelaine Metz a été mis à jour le 2026-05-16 par AGENCE INSPIRE METZ