Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach Lectoure
Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach Lectoure vendredi 24 juillet 2026.
Lectoure
Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach
Jardins des Marronniers Lectoure Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Atelier Jeune Public aux jardins des marronniers à Lectoure Orphée de Offenbach
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Jardins des Marronniers Lectoure 32700 Gers Occitanie info@nma32.com
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English :
Workshop for Young Audiences at the Jardin des Marronniers in Lectoure Offenbach’s Orphée
L’événement Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach Lectoure a été mis à jour le 2026-05-16 par Gers Armagnac