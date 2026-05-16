Lectoure

Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach

Jardins des Marronniers Lectoure Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Atelier Jeune Public aux jardins des marronniers à Lectoure Orphée de Offenbach

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Jardins des Marronniers Lectoure 32700 Gers Occitanie info@nma32.com

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English :

Workshop for Young Audiences at the Jardin des Marronniers in Lectoure Offenbach’s Orphée

L’événement Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach Lectoure a été mis à jour le 2026-05-16 par Gers Armagnac