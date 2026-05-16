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Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach Lectoure

Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach Lectoure vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Jardins des Marronniers

Ville : 32700 Lectoure

Département : Gers

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Lectoure

Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach

Jardins des Marronniers Lectoure Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Atelier Jeune Public aux jardins des marronniers à Lectoure Orphée de Offenbach
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Jardins des Marronniers Lectoure 32700 Gers Occitanie   info@nma32.com

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English :

Workshop for Young Audiences at the Jardin des Marronniers in Lectoure Offenbach’s Orphée

L’événement Atelier Jeune Public Orphée par Offenbach Lectoure a été mis à jour le 2026-05-16 par Gers Armagnac

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