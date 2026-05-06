L’été Photographique de Lectoure Centre d’art et de Photographie Lectoure

Lectoure

L’été Photographique de Lectoure

Centre d’art et de Photographie 8 Cours Gambetta Lectoure Gers

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-09-01

L’été photographique de Lectoure revient du 11 juillet au 20 septembre 2026 !

Inauguration le samedi 11 juillet.

Festival du 11 juillet au 20 septembre 2026.

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Centre d’art et de Photographie 8 Cours Gambetta Lectoure 32700 Gers Occitanie +33 5 62 68 83 72 info@centre-photo-lectoure.fr

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English :

L’été photographique de Lectoure returns from July 11 to September 20, 2026!

Opening on Saturday July 11.

Festival runs from July 11 to September 20, 2026.

L’événement L’été Photographique de Lectoure Lectoure a été mis à jour le 2026-05-06 par Gers Armagnac