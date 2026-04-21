Lion-sur-Mer

Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs

2 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Dans cet atelier, les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent explorent en couleur le monde sous-marin. Peinture, découpage, collage, sables colorés. Atelier animé par Laura Puech Musartdit Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Places limitées.

Dans cet atelier, les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent explorent en couleur le monde sous-marin. Peinture, découpage, collage, sables colorés. Atelier animé par Laura Puech Musartdit Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.

Places limitées.

Bibliothèque Marcelle Corbin de 10h00 à 11h30

Tarif 8 euros le duo .

2 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs

In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent explore the underwater world in colour. Painting, cutting, collage, coloured sands. Workshop led by Laura Puech Musartdit For children aged 3 to 5. Places are limited.

L’événement Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité