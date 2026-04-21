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Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs Lion-sur-Mer

Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs Lion-sur-Mer

Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs Lion-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Général Gallieni

Ville : 14780 Lion-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lion-sur-Mer

Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs

2 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Dans cet atelier, les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent explorent en couleur le monde sous-marin. Peinture, découpage, collage, sables colorés. Atelier animé par Laura Puech Musartdit Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Places limitées.
Dans cet atelier, les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent explorent en couleur le monde sous-marin. Peinture, découpage, collage, sables colorés. Atelier animé par Laura Puech Musartdit Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.
Places limitées.
Bibliothèque Marcelle Corbin de 10h00 à 11h30
Tarif 8 euros le duo   .

2 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie  

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English : Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs

In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent explore the underwater world in colour. Painting, cutting, collage, coloured sands. Workshop led by Laura Puech Musartdit For children aged 3 to 5. Places are limited.

L’événement Atelier Jeune Public Plongeons dans les couleurs Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité

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