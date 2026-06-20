Atelier Jeunes au Musée Marzelles Linogravure & tampon personnalisé Musée Marzelles Marmande
Atelier Jeunes au Musée Marzelles Linogravure & tampon personnalisé Musée Marzelles Marmande mercredi 22 juillet 2026.
Marmande
Atelier Jeunes au Musée Marzelles Linogravure & tampon personnalisé
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Linogravure Tampon personnalisé
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Linogravure Tampon personnalisé
Pour les 11-18 ans. .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr
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English : Atelier Jeunes au Musée Marzelles Linogravure & tampon personnalisé
Highlight of the “Portraits” Exhibition: Customized Linocut Stamp
L’événement Atelier Jeunes au Musée Marzelles Linogravure & tampon personnalisé Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne
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