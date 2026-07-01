Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
jeudi 23 juillet 2026 · Café Le Commerce Chez Les Filles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles
Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles.
Avec des nouveaux morceaux ! Let’s groove and Rock ! .
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
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English : Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles
The Pils Concert at Café Le Commerce Chez les Filles
L’événement Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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