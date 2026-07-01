Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

jeudi 23 juillet 2026 · Café Le Commerce Chez Les Filles · Marmande

Informations pratiques

Marmande

Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles

Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles.

Avec des nouveaux morceaux ! Let’s groove and Rock ! .

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

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English : Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles

The Pils Concert at Café Le Commerce Chez les Filles

L’événement Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne